Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul sanatații din Marea Britanie, Matt Hancock, a declarat luni ca noua varianta de coronavirus identificata in Africa de Sud este mai periculoasa chiar și decat foarte infecțioasa varianta britanica. Acesta a adaugat ca este o problema ”foarte, foarte importanta”, transmite Reuters.”Sunt extraordinar…

- Peste 4.500 de camioane dintre cele blocate de mai multe zile in portul Dover din Anglia au traversat vineri Canalul Manecii dupa ce au fost trimisi militari suplimentari pentru a accelera testarea pentru coronavirus, a anuntat ministrul britanic al Transporturilor, Grant Shapps, potrivit Reuters.…

- Marea Britanie a detectat o noua mutatie a coronavirusului la contacti ai unor persoane infectate care au calatorit dinspre Africa de Sud, a precizat miercuri ministrul Sanatatii, Matt Hancock, potrivit Reuters.

- Aproximativ 50 de tari au suspendat sosirea calatorilor provenind din Regatul Unit, dupa descopeirea unei noi variante a noului coronavirus pe teritoriul britanic, relateaza AFP, potrivit news.ro.Restrictiile vizeaza uneori si alte tari in care a fost descoperita noua tulpina, precum Africa de Sud…

- Ministrul sanatatii britanic Matt Hancock a reluat duminica apelurile adresate Uniunii Europene de a-si schimba pozitia in sensul retragerii ''cererilor nerezonabile'', astfel incat Londra si UE sa poata ajunge la un acord asupra relatiilor comerciale post-Brexit, relateaza Reuters…

- Peste 1.000 de cazuri asociate unei ”noi variante” a coronavirusului SARS-CoV-2 au fost identificate in ultimele zile in Marea Britanie, mai ales in partea de sud a tarii, unde aceasta mutatie ar putea avea o legatura cu cresterea numarului cazurilor de COVID-19, a declarat luni ministrul britanic al…

- Peste 1.000 de cazuri asociate unei ''noi variante'' a coronavirusului SARS-CoV-2 au fost identificate in ultimele zile in Marea Britanie, mai ales in partea de sud a tarii, unde aceasta mutatie ar putea avea o legatura cu cresterea numarului cazurilor de COVID-19, a declarat luni ministrul britanic…

- Premierul britanic Boris Johnson se simte bine dupa ce a intrat in contact cu o persoana infectata cu COVID-19 si va conduce guvernul prin ZOOM din autoizolare, a declarat luni ministrul Sanatatii, Matt Hancock, potrivit Reuters. "Se simte bine, este plin de energie", a spus Hancock pentru Sky News.…