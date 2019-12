Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Alba cauta o fata de 11 ani, care joi a plecat de la școala și nu a mai ajuns acasa. Familia a sesizat poliția in cursul nopții de joi spre vineri, iar in acțiunile de cautare au fost implicați 30 de polițiști și jandarmi, potrivit Mediafax.Potrivit IPJ Alba, in noaptea de joi…

- Polițiștii sunt in alerta dupa ce o femeie din Patarlagele a sesizat astazi ca fiica ei, in varsta de 14 ani, nu a mai revenit luni de la școala. Minora este eleva la Liceul din Patarlagele. Fata mai obișnuia sa doarma la prieteni insa a doua zi revenea acasa. Oamenii legii ar fi incercat sa […] Articolul…

- Polițiștii din Cluj cauta o fata de 13 ani, din localitatea Babuțiu, comuna Vultureni, care duminica a plecat de acasa și nu s-a mai intors, potrivit Mediafax.Polițiștii și jandarmii clujeni cauta o fata de 13 ani, care a plecat duminica de acasa, din localitatea Babuțiu, comuna Vultureni,…

- Zeci de percheziții se desfașoara, marți, in București și alte șapte județe, la persoane banuite ca au luat credite cu acte false și au depus declarații fiscale false pentru ca cei care se imprumutau sa figureze ca angajați ai unor firme. Potrivit Poliției Capitalei, prejudiciul este de 3,2 mil.lei,…

- Politistii din Timisoara cauta o fata de 13 ani care, luni, a plecat spre scoala, insa nu s-a mai intors acasa. Oricine poate da relatii despre tanara este rugat sa sune la numarul de urgente 112, potrivit news.ro.Potrivit unui comunicat de presa transmis, marti seara, de Politia Judeteana…

- "Politia nu a fost in stare sa o caute, degeaba au atatea echipamente. Am cautat-o noi cu lanternele", a spus fratele fetitei, potrivit unor imagini difuzate de Romania TV. Politistii au deja un cerc de suspecti si vor da mai multe detalii in cadrul unei conferinte de presa la sediul IPJ…

- Politistii au deschis dosar penal in rem pentru lipsire de libertate in cazul fetei de 11 ani din localitatea damboviteana Gura Sutii care nu s-a mai intors acasa, iar actiunile de cautare se deruleaza cu forte sporite si duminica, informeaza IPJ Dambovita. Fata a plecat vineri de la scoala si nu a…

- Politistii din Dambovita cauta o fata de 11 ani din localitatea Gura Sutii, care vineri nu a mai ajuns acasa de la scoala, informeaza Mediafax. Cautarile continua sambata, cand vor fi folosite, pentru gasirea fetei, si un elicopter si mai multe drone. Politistii din Dambovita continua sambata cautarile…