ALERTĂ! Fostul șef de la UNIFARM are dosar nou! DNA afirma intr-un comunicat oficial deschiderea unui nou dosar penal impotriva lui Adrian Ionel, fostul șef Unifarm, și punerea acestuia sub control judiciar pentru 60 de zile. El este acuzat ca in 15 martie 2020 a incheiat un contract de 4.5 milioane de lei cu o firma pentru maști chirurgicale și dupa doar doua zile a platit 3,6 milioane de lei, fara ca firma sa fi livrat vreo masca. In plus, DNA susține ca firma respectiva nu avea avizul Agenția Naționala a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Romania pentru importul/distribuția „maștilor chirurgicale cu trei pliuri”. O veste excelenta!… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

