Stiri pe aceeasi tema

- O creșa din sectorul 2 al Capitalei a fost inchisa dupa ce mai mulți angajați au fost depistatați cu coronavirus. Potrivit Primariei de sector, este vorba de cresa Teiul Doamnei, a carei activitate a fost suspendata incepand de luni. “Primul caz a fost confirmat in data de 03.09.2021 in randul unui…

- Directia de Sanatate Publica a dispus o serie de masuri in Centrul de Primire a Copilului in regim de Urgenta din cadrul DGASPC Buzau, unde a izbucnit un focar de coronavirus. Au fost depistate 13 cazuri, unul la test PCR si 12 la testele rapide. DSP a dispus de urgența o dezinfectie terminala in intreaga…

- Noua lista a statelor cu risc epidemiologic ridicat a intrat in vigoare duminica, astfel ca in zona rosie sunt incluse, intre altele, Turcia, SUA si Israel, iar Olanda si Malta se afla printre tarile care au intrat in zona galbena, dupa scaderea numarului de cazuri de Covid-19. Comitetul National pentru…

- Vulcanul Merapi, situat pe insula indoneziana Java a erupt, luni dimineata, a informat agentia geologica din Indonezia. Nivelul de alerta pentru vulcan se mentine la al doilea cel mai ridicat, care este in vigoare de la debutul eruptiilor intermitente in noiembrie anul trecut. Un amestec de lava, cenusa…

- Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) nu recomanda administrarea celei de-a treia doze de vaccin anti-Covid-19. Asta, deși state europene precum Germania sau Franța au anunțat ca au in vedere acest lucru. Reprezentanții Agenției spun ca nu exista suficiente date științifice care sa arate ca este…

- Mii de filipinezi au petrecut noaptea pe trotuare ca sa nu iși piarda randul la centrele de vaccinare anti Covid-19. Imaginile cu mulțimea enorma de filipinezi care vor sa se imunizeze au facut inconjurul lumii. Manila va intra in carantina, de aici disperarea oamenilor de a se vaccina inainte de impunerea…

- Este din nou alerta in Constanța. Un incendiu violent a izbucnit la o magazie de depozitare aluminiu, din zona industriala a municipiului. Flacarile violente și fumul negru se vad de la mare distanța. La fața locului se deplaseaza efective importante de pompieri. La fata locului, salvatorii intervin…

- Imaginile au fost inregistrate in luna aprilie, imediat dupa ce deținuții au protestat fața de masurile anti-Covid. Au fost facute publice miercuri de catre cotidianul Domani. In inregistrarea video se vede cum mai mulți agenți de securitate cu caști și bastoane lovesc cu putere deținuții. Bataia dateaza…