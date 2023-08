Stiri pe aceeasi tema

- 21 de cazuri de infectie cu virusul West Nile au fost inregistrate in Romania, de la inceputul sezonului si pana joi, arata datele INSP. Totodata, au fost anuntate patru decese. ”De la inceputul perioadei de supraveghere a infectiei cu virusul West Nile (06.06.2023) pana la data de 24.08.2023 s-au inregistrat…

- O alerta medicala ingrijoratoare zguduie Romania, odata cu raportarea primelor cazuri de meningita virala in țara. Infecția, cauzata in acest caz de virusul West Nile, aduce cu sine simptome specifice ce pot pune in pericol viața persoanelor afectate.

- Specialiștii din Sanatate Publica atenționeaza ca temperaturile ridicate favorizeaza apariția anumitor boli, dintre acestea facand parte și neuroinfecția West Nile, boala infecțioasa ce se transmite prin ințepatura de țanțari.

- Șapte cazuri de infecție cu virusul West Nille și trei decese, confirmate in Romania. Atenționarile specialiștilor INSP Institutul National de Sanatate Publica a comunicat, marți, ca au fost confirmate șapte cazuri de infectie cu virusul West Nile. Acestea au fost inregistrate de la inceputul perioadei…

- Sapte cazuri de infectie cu virusul West Nile și 3 decese, in Romania: Ce recomanda specialiștii Sapte cazuri de infectie cu virusul West Nile și 3 decese, in Romania: Ce recomanda specialiștii Institutul National de Sanatate Publica a transmis, marți, 22 august, ca au fost confirmate șapte cazuri cu…

- Cel puțin trei persoane din Romania au murit, saptamana trecuta, dupa ce au fost infectate cu virusul West Nile. Nu exista un vaccin sau un tratament antiviral specific pentru acest virus, care se transmite prin ințepaturile țanțarilor, scrie libertatea.ro .

- Trei romani au murit saptamana trecuta dupa ce au contractat virusul West Nile, conform Euronews . Nu exista vaccin sau tratament antiviral specific pentru virusul West Nile, care se transmite prin ințepaturi de țanțar. Peste 10% dintre țanțarii din Romania poarta virusul, potrivit unui studiu recent…

- Datele oficiale arata ca 3.425 de romani au murit de COVID-19, fara sa fi avut si alte boli associate. Aceste decese au avut loc de la inceputul pandemiei si pana la data de 25.05.2023, releva datele transmise de Ministerul Sanatatii la solicitarea News.ro. Aproape jumatate dintre aceste decese s-au…