Alertă de salmonella în Europa Alerta sanitara in Europa din cauza mai multor focare de salmonella: sunt confirmate 272 de cazuri, dintre care 25 in stare grava. Cele mai afectate țari sunt Franța, Spania, unde s-au inregistrat și doua decese. Sursa bacteriei a fost identificata: de vina ar fi ouale de la trei mari crescatorii de pasari din Spania. Franța este cea mai afectata. Are confirmate 216 cazuri. Lista cuprinde deocamdata alte 5 țari – Regatul Unit, Belgia, Olanda, Norvegia și Danemarca. Majoritatea cazurilor sunt asimptomatice sau au manifestari ușoare. Insa, in cazul celor spitalizați, au aparut simptome asociate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

