Alertă de inundaţii pentru Valea Jiului Alerta de inundatii pentru Valea Jiului Foto: Arhiva/Cristiana Sabau. Inspectoratul pentru Situații de Urgența Hunedoara a emis vineri dimineața o alerta de extrema urgența pentru Valea Jiului, care vizeaza inundații puternice. Zona în care se așteapta fenomene hidrologice periculoase este cea aflata pe cursul Jiului de vest, iar oamenii au fost sfatuiți sa își ia masuri de precauție, dar și sa se pregateasca sa fie evacuați. Sunt pregatite de interventie atât comitetele locale pentru situații de urgența, cât și echipele de la Apele Române și efectivele… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

