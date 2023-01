Alertă de călătorie în Bulgaria, din cauza ninsorilor. Se pot forma troiene de zăpadă Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul local de meteorologie si hidrologie, joi si vineri, o parte insemnata a teritoriului va fi afectata de caderi abundente de precipitatii sub forma de ninsoare, fiind emis un cod portocaliu pentru regiunile Smolian, Pazardjik, Plovdiv si Blagoevgrad. Se va forma un strat de zapada de pana la 30 - 35 de centimetri, arata MAE. Se pot forma troiene de zapada. Pentru regiunile Sofia, inclusiv pentru capitala… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

