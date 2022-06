Alertă cu bombă la granița cu Ucraina Alerta cu bomba, sambata seara, la podul istoric care face legatura intre Romania și Ucraina. Poliția de Frontiera a fost nevoita sa opreasca activitatea, timp de cateva ore, pana s-au finalizat verificarile. O persoana a sunat la 112, spunand ca podul de legatura cu localitatea Solotvino va fi aruncat in aer, a anuntat purtatorul de […] The post Alerta cu bomba la granița cu Ucraina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

