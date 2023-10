Stiri pe aceeasi tema

- Teroare in Europa! Alerta cu bomba la Varșovia, cu o zi inainte de alegerile legislative - Amenințare și la Luvru, muzeul a fost evacuatPolitia poloneza a incercuit sambata Piata Pilsudski din centrul Varsoviei din cauza unei amenintari cu bomba, cu o zi inainte de desfasurarea unor alegeri legislative…

- E alerta in Sectorul 1 al Capitalei! Un barbat cu probleme psihice amenința ca sare de pe acoperișul unui bloc. Operațiunea de salvare e in plina desfașurare!La data de 02.10.2023, Secția 3 Poliție a fost sesizata despre faptul ca, pe strada Cemeliei, Sector 1, un barbat s-a urcat pe acoperișul unui…

- Totul ar fi inceput in urma unui conflict pe fondul geloziei. Cearta dintre soți a avut loc chiar sub ochii fetiței lor de 7 ani.In cele din urma, copila a fost luata de rudele care au sosit la fața locului dupa ce s-a dat alerta. Incidentul are loc intr-un bloc din centrul Capitalei, mai exact, intr-un…

- Autoritațile fac verificari dupa ce reprezentanții mai multor spitale au primit pe mail amenințari cu bomba. Este vorba despre Spitalul de Oftalmologie, Spitalul Fundeni, Spitalul Marius Nasta și Spitalul Bagdasar Arseni. La fel și Institutul Ana Aslan, dar și Ministerul Sanatații. ”Am depus multe bombe…

- Autoritațile din Mehedinți sunt in alerta. Un barbat amenința ca se arunca de pe un stalp de inalta tensiune pentru ca a fost parasit de iubita."Detașamentul de pompieri au fost solicitați sa intervina in satul Cernet dupa ce un barbat s-a urcat pe un stalp de inatta tensiune. Acționam cu autospeale,…

- Este alerta cu bomba in Capitala. Vizate au fost Curtea de Apel și Muzeul Național de Istorie, iar ambele instituții au fost evacuate. Traficul in zona Unirii este blocat. Intervin pirotehniștii.

- Din cauza vremii nefavorabile, avionul președintelui polonez Andrzej Duda nu a putut ateriza pe aerodromul militar din regiunea Gdansk, unde șeful statului urma sa viziteze Centrul de Operațiuni Maritime și Flotila a 3-a de nave din Gdynia, informeaza RMF FM.In momentul in care areonava prezidențiala…