ALERTĂ! Cod GALBEN de ninsoare și vicol în Banat Cod galben de vant si ninsoare viscolita in 13 judete din țara, pana sambata dimineata Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atentionare Cod galben de vant si ninsoare viscolita in zone din 13 judete, pana sambata dimineata, precum si o informare de intensificari ale vantului in regiuni din vestul si estul tarii. Potrivit meteorologilor, in intervalul 26 noiembrie, ora 12:00 – 27 noiembrie, ora 02:00, in Banat, iar in cursul noptii si pe litoral, va fi Cod galben de intensificari ale vantului, cu viteze in general de 60 – 80 km/h. De asemenea, in Carpatii Meridionali,… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

