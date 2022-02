Stiri pe aceeasi tema

- ”Va informam ca Metro Cash & Carry Romania, ca urmare a notificarii primite din partea producatorului Froneri France SAS, a inițiat retragerea de la comercializare și de la clienți a produsului 2.5L Metro Chef inghețata menta, Producator: FRONERI France SAS, Cod de bare: 4337182040668 , Lot/Data expirare:…

- ”Produsul CORA INGHETATA BATON CIOCOLATA NEAGRA/VANILIE 3X120ML/250,5 G, Cod de bare 3257985480229, Data limita consum 28/02/2022; Lot PL0059, in magazinele CORA”, anunța ANSVSA.Motivul retragerii de la vanzare este prezența oxidului de etilena intr-un ingredient din compozitia produselor, aditiv utilizat…

- ”Va informam ca urmare a notificarii primite din partea furnizorului Froneri Ice Cream Romania S.R.L., CARREFOUR ROMANIA SA a inițiat retragerea de la comercializare și rechemarea de la clienți a urmatoarelor articole:- RULADA 3 TIPURI CIOCOLATA 650ML, CARREFOUR, Cod EAN: 3560070794027, Lot: DA0146…

- CNSU a decis scurtarea perioadei de carantina la intrarea in țara. Dispare și lista țarilor cu risc. Comitetul Național pentru Situații de Urgența s-a reunit, luni, in ședința pentru a analiza propunerile privind modificarea condițiilor de carantinare, conform biroului de comunicare de la Guvern. Consiliul…

- Carrefour Romania a initiat retragerea de la comercializarea a peste 12 tone de portocale cu reziduuri de pesticide peste limita admisa, distribuite de furnizorul Andros Stil SRL, care a mentionat eronat pe eticheta originea produselor ca fiind din Grecia desi portocalele proveneau din Egipt, informeaza…

- Guvernul a anuntat cine nu intra in carantina de sarbatori, la sosirea in Romania. Lista completa a exceptiilor Guvernul a explicat și masurile aplicate in perioada sarbatorilor de iarna persoanelor care sosesc in Romania. Acestea vor fi in vigoare din 10 decembrie pana pe 8 ianuarie 2022, ora 24:00.…

- Un producator retrage de la comercializare loturi de toba de porc „Drag de Romania” contaminata cu Listeria monocytogenes, iar Carrefour recheama de la consumatori produsul. „Va informam ca societatea MARCEL S.RL. a initiat retragerea de la comercializare a produsului de mai jos, ca urmare a evidentierii…

- ”Va informam ca societatea MARCEL S.RL. a initiat retragerea de la comercializare a produsului de mai jos, ca urmare a evidentierii prezentei Listeria monocytogenes. CARREFOUR ROMANIA S.A. retrage de pe piata si recheama de la consumatori urmatorul produs cu datele de identificare de mai jos: Denumire…