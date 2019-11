Alertă alimentară: cel puţin 200 de persoane au făcut toxiinfecţie de la spanac contaminat Ierburi toxice amestecate cu spanac si vandute la Istanbul si provinciile nord-vestice Edirne, Tekirdag si Kocaeli au imbolnavit 196 de persoane, a declarat ministrul, conform agentiei de presa Anadolu.



Dintre acestea, 21 au ramas internate. Pacientii au acuzat greata, vedere incetosata si alte simptome de toxiinfectie alimentara. Cazurile au fost semnalate pentru prima data duminica, informeaza Agerpres



Desi Koca a indemnat oamenii sa nu intre in panica, precizand ca incidentele nu au pus in pericol viata celor care au consumat spanacul, comerciantii de la o piata angro din… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Circa 200 de persoane din patru provincii turcesti au fost diagnosticate cu toxiinfectie alimentara dupa ce au consumat spanac contaminat, a declarat marti ministrul Sanatatii, Fahrettin Koca, in fata parlamentului, potrivit DPA. Ierburi toxice amestecate cu spanac si vandute la Istanbul si provinciile…

- Autoritațile au fost alertate in aceasta dimineața in Poiana Brașov dupa ce mai mulți copii și adulți au inceput sa se simta rau la o unitate de cazare. Mai multe ambulanțe au fost solicitate sa acorde primul ajutor. Dupa mai multe verificari 11 copii și un adult au fost transportați la Spitalul…

- Alerta in Rusia! Azi a avut loc un atac armat intr-o unitate militara. Din nefericire, evenimentul s-a soldat cu cel puțin 7 persoane moarte, conform unor surse citate de agenția de presa Tass. Cine este atacatorul? Atac armat la o baza militara din Rusia! Cine este atacatorul? Vineri, 25 octombrie,…

- Atacatori inarmati au ucis 15 persoane intr-un atac armat asupra unei moschei din nordul statului Burkina Faso in timpul rugaciunii de vineri seara, au declarat o sursa de securitate si un oficial local pentru Reuters.Atacatorii au intrat in moscheea din satul Salmossi, din regiunea Oudalan,…

- Cel putin patru persoane au fost ucise si trei ranite intr-un atac armat care a avut loc sambata dimineata la New York, informeaza politia din metropola americana, confirmand informatii anterioare din media, relateaza AFP.

- Un incendiu pe circa 1.600 de hectare, denumit "Saddleridge Fire', a izbucnit intr-un cartier din nordul orasului Los Angeles, joi, in jurul orei locale 21:00, fortand autoritatile sa emita ordine de evacuare pentru zeci de mii de oameni si sa infiinteze centre de adapost de urgenta. Vanturile…

- Zece copii din județul Olt aflați într-o tabara în localitatea suceveana Manastirea Humorului au ajuns la spital vineri dimineața cu toxiinfecție alimentara, scrie realitateadesuceava.net

- Cel puțin 23 de persoane și-au pierdut viața in urma unui atac al cartelurilor de droguri din Mexic. Atacatorii au aruncat cu cocktailuri Molotov intr-un bar din orașul mexican Coatzacoalcos in timp ce cateva sute de persoane se aflau inauntru. Opt femei și 15 barbați au murit in incendiul din barul…