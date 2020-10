Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a dat joi dispozitie guvernului de la Minsk sa nu mai recunoasca diplomele universitare ale studentilor belarusi care studiaza in strainatate, unde acestia sunt supusi unei ''spalari a creierului'', relateaza agentia Belta, citata de EFE, potrivit AGERPRES.

''Am instruit guvernul sa ia in perioada urmatoare masuri pentru a refuza recunoasterea diplomelor primite in strainatate'', a semnalat Lukasenko.

''Unii vor sa plece in strainatate. Polonezii, lituanienii si altii ii invita. Le vom da chiar maine biletul, sa plece !'', a adaugat…