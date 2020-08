Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a acuzat, marti, ca Moscova planuiește in secret organizarea unei revoluții in Minsk, potrivit agentiei de presa Reuters, potrivit Mediafax. Scrutinul prezidential este programat duminica in Belarus, iar Aleksandr Lukasenko, aflat la putere din 1994…

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a declarat ca retinerea celor 32 de mercenari, cetateni ai Rusiei, este o situatie exceptionala si l-a insarcinat pe directorul KGB, Valeri Vakulcik, sa faca interpelari catre organele de stat din Rusia pentru a clarifica „ce se intampla”.

- Serviciul de securitate al Rusiei (FSB) a anuntat luni ca a dejucat un atentat la Moscova si a impuscat mortal un suspect care intentiona sa deschida focul impotriva multimii, intr-un loc public aglomerat, transmite Reuters.Televiziunea de stat Rosia 24 a difuzat fotografia unui barbat mort,…

- Serviciul Federal de Securitate din Rusia (FSB) a anunțat luni ca a dejucat un atac terorist planificat în capitala Moscova și ca a împușcat mortal un barbat despre care afirma ca planuia un atac armat într-un spațiu public aglomerat, relateaza Reuters.Televiziunea de stat…

- Fostul pușcaș marin american Paul Whelan a fost condamnat la 16 ani de detenție și munca silnica în Rusia pentru acuzații de spionaj în Rusia. Un tribunal rus l-a declarat vinovat luni pe fostul puscas marin american Paul Whelan de spionaj în favoarea SUA dupa un proces…

- Membri ai opozitiei venezuelene ar fi negociat in octombrie trecut un acord de 213 milioane de dolari cu o mica firma de securitate din Florida pentru a invada tara sud-americana si a-l rasturna de la putere pe presedintele Nicolas Maduro, potrivit unui document publicat joi de Washington Post, transmite…

- Rusia a raportat joi 11.231 de noi cazuri de infectii cu noul coronavirus in ultimele 24 de ore, un nou record zilnic, care ridica la 177.160 totalul cazurilor de COVID-19 inregistrate pana in prezent, bilant care plaseaza statul rus pe locul cinci in lume la numarul de contaminari, devansand Germania…