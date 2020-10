Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o seara de dezbatere in care cei doi candidati la alegerile prezidentiale din SUA s-au implicat in insulte si intreruperi repetate, si chiar moderatorul a admis ca a scapat situatia de sub control, comisia care conduce dezbaterile prezidentiale a anuntat ca incearca sa adauge "mai multa structura"…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, conduce detasat in fata lui Donald Trump in intentiile de vot ale electoratului latino-american pentru alegerile prezidentiale de la 3 noiembrie din Statele Unite, potrivit unui sondaj dat publicitatii marti, citat de AFP. Sondajul vine sa confirme cifrele…

- Donald Trump și Joe Biden au intrat, incepand de luni, 7 septembrie, in ultima etapa, intensa, a campaniei pentru prezidențialele americane din 3 noiembrie. “Prost” contra “las” sunt atributele pe care și le-au schimbat cei doi candidați in discursurile rostite de “Ziua Muncii” in Statele Unite. Candidatul…

- Presedintele american, Donald Trump, care a reafirmat ca un vaccin impotriva COVID-19 ar putea fi disponibil inainte de alegerile de la 3 noiembrie, i-a acuzat luni pe candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, si pe candidata la vicepresedintie, Kamala Harris, ca dezvolta o "retorica anti-vaccin…

- Joe Biden a fost nominalizat oficial marti candidatul Partidului Democrat la alegerile prezidentiale din 3 noiembrie, in cadrul carora se va confrunta cu Donald Trump, relateaza agerpres. ''Va multumesc foarte, foarte mult. Din toata inima. Multumesc tuturor, inseamna totul pentru mine si familia mea…

- Joe Biden a fost nominalizat oficial marti candidatul Partidului Democrat la alegerile prezidentiale din 3 noiembrie, in cadrul carora se va confrunta cu Donald Trump, relateaza dpa. ''Va multumesc foarte, foarte mult. Din toata inima. Multumesc tuturor, inseamna totul pentru mine…

- Joe Biden a fost nominalizat oficial marti candidat al Partidului Democrat în alegerile prezidentiale din 3 noiembrie, în cadrul carora se va confrunta cu Donald Trump, relateaza AFP si dpa, noteaza Agerpres. În cadrul unui vot fara surprize, majoritatea delegatilor democrati l-au…

- Joe Biden a anunțat, marți seara, ca va candida la alegerile prezidențiale din SUA alaturi de Kamala Harris. Aceasta este prima femeie de culoare propusa pentru funcția de vicepreședinte, potrivit The New York Times.Kamala Harris in varsta de 55 de ani este astfel prima femeie de culoare nominalizata…