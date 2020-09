Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat sambata ca va propune "foarte rapid" un nume, "probabil" al unei femei, pentru postul ramas vacant la Curtea Suprema a Statelor Unite dupa decesul judecatoarei Ruth Bader Ginsburg, scrie AFP. "Vom avea pe cineva numit foarte rapid", a declarat liderul…

- Senatul Statelor Unite nu trebuie sa confirme un nou judecator la Curtea Suprema inainte de alegerile prezidentiale de la 3 noiembrie, a apreciat sambata senatoarea republicana moderata Susan Collins, la o zi dupa decesul judecatoarei Ruth Bader Ginsburg (RBG), relateaza AFP."Avand in vedere…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat sambata ca va numi foarte curand un nou judecator la Curtea Suprema a SUA, pe locul ramas vacant dupa decesul magistratei liberale Ruth Bader Ginsburg, transmite Reuters. 'Am ajuns in aceasta functie de putere si importanta pentru…

- Numeroase celebritati, actori, muzicieni si scriitori, si oameni politici i-au adus omagii judecatoarei Ruth Bader Ginsburg, emblematic membru al Curtii Supreme a Statelor Unite, care a murit vineri la varsta de 87 de ani dupa o indelungata lupta cu cancerul, potrivit news.ro.Ginsburg, care…

- Presedintele republican american Donald Trump, care candideaza pentru un nou mandat, a salutat 'viata exceptionala' a judecatoarei Ruth Bader Ginsburg de la Curtea Suprema, dupa ce a aflat la sfarsitul unei deplasari electorale in Minnesota de decesul sau, vineri, la varsta de 87 de ani, in timp…

- Barack Obama a scris un mesaj in memoria judecatoarei de la Curtea Suprema a Statelor Unite, Ruth Bader Ginsburg, care a murit, sambata, dupa o lunga lupta cu cancerul pancreatic. Fostul președinte american a vorbit in termeni elogioși de Ginsburg: „A luptat cu o credința de neclintit in democrație…

- Presedintele republican american Donald Trump, care candideaza pentru un nou mandat, a salutat 'viata exceptionala' a judecatoarei Ruth Bader Ginsburg de la Curtea Suprema, dupa ce a aflat la sfarsitul unei deplasari electorale in Minnesota de decesul sau, vineri, la varsta de 87 de ani,…

- Presedintele republican american Donald Trump a salutat „viata exceptionala” a judecatoarei Ruth Bader Ginsburg de la Curtea Suprema, dupa ce a aflat la sfarsitul unei deplasari electorale in Minnesota de decesul sau, vineri, la varsta de 87 de ani. Candidatul democrat Joe Biden a spus ca succesorul…