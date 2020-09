Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca un angajat al Casei Albe a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. Conform lui Donald Trump, persoana infectata nu s-a aflat in apropierea președintelui american. ”Aceasta nu este o persoana cu care eram asociat”, a anuntat intr-o conferinta de presa,…

- Presedintele american Donald Trump va gazdui pe 15 septembrie la Casa Alba o ceremonie de semnare a acordului de normalizare a relatiilor intre Israel si Emiratele Arabe Unite (EAU), a declarat marti un responsabil american, relateaza AFP si Reuters, citate de Agerpres.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a sugerat miercuri ca alegatorii din statul Carolina de Nord ar trebui sa voteze de doua ori in alegerile din noiembrie, o data in persoana si o data prin corespondenta, pentru a se asigura ca votul lor a fost luat in calcul, informeaza joi Reuters. "Deci,…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca autoritatile investigheaza un presupus complot in care sunt implicate sapte persoane care au calatorit in weekendul trecut la bordul unui avion, transportand un "echipament" nespecificat si avand ca scop sa "perturbe" recenta conventie a Partidului…

- Presedintele american Donald Trump a avertizat vineri ca aflarea rezultatului alegerilor prezidentiale din 3 noiembrie, in care se va confrunta cu democratul Joe Biden, ar putea dura saptamani, daca nu chiar luni de zile, informeaza AFP.Citește și: Cozmin Gușa, date din sondajele interne ale…

- Presedintele american Donald Trump a recunoscut marti pentru prima oara ca rezultatul alegerilor prezidentiale din 3 noiembrie, unde il va infrunta pe contracandidatul sau democrat Joe Biden, „va fi strans”, iar de aceea este nevoie „de fiecare vot in parte”, transmite EFE. Trump nu mai este sigur de…

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca guvernul american ar trebui sa primeasca o ”parte substantiala” din pretul de vanzare al operatiunilor platformei de socializare video TikTok din SUA si a avertizat ca va interzice serviciul in Statele Unite pe 15 septembrie, in lipsa unei vanzari…

- Presedintele american Donald Trump a semnat patru decrete in vederea ieftinirii pretului medicamentelor prescrise pe baza de reteta, in contextul in care poarta o campanie apriga in vederea realegerii sale in noiembrie si unor critici dure cu privire la modul in care gestioneaza epidemia covid-19,…