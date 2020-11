Stiri pe aceeasi tema

- Suspansul alegerilor care au facut o lume intreaga sa-și indrepte atenția asupra SUA continua și vineri, deși Joe Biden se apropie in statele cheie de cifra magica de 270 de voturi in colegiile electorale, cifra care ii va asigura președinția, potrivit hotnews. Intre timp, Donald Trump a susținut prima…

- Localnicii din satul din India unde isi are originea un bunic al candidatei democrate la postul de vicepresedinte al SUA, Kamala Harris, au desenat joi sloganuri pe strazi prin care ii urau victoria, in contextul in care Joe Biden, partenerul din tandemul democrat la scrutinul prezidential american,…

- Presedintele american Donald Trump sustine ca este in desfasurare "o frauda majora" in numararea voturilor la alegerile prezidentiale, fara a oferi dovezi, si ca, "in ceea ce ma priveste", "am castigat deja", desi nicio institutie media majora nu a declarat victoria sa, comenteaza DPA. Numararea voturilor…

- Președintele republican Donald Trump i-a acuzat pe democrați ca au incercat sa „fure” alegerile prezidențiale de marți din Statele Unite, adaugand ca nu le va permite. Donald Trump a spus, prin Twitter, ca va vorbi in cursul noapții, invocand o „mare victorie”. „Suntem in fața și in spate,…

- "Economie contra pandemie", asa s-ar putea rezuma ziua de campanie de joi din statul-cheie Florida a celor doi candidati la functia de presedinte al SUA, republicanul Donald Trump si democratul Joe Biden, in care liderul de la Casa Alba a laudat ultimele cifre ale cresterii economice, in timp ce…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat joi ca se opune modificarii regulilor pentru viitoarele sale dezbateri cu Joe Biden, dupa un haotic prim duel televizat, noteaza AFP. Comisia insarcinata cu organizarea dezbaterilor electorale in Statele Unite a anuntat miercuri introducerea…

- Casa Alba a anuntat joi ca Donald Trump va accepta rezultatul alegerilor prezidentiale din noiembrie, transmite Reuters. Cu o zi in urma, presedintele Statelor Unite refuzase sa se angajeze ca va accepta o eventuala infrangere in confruntarea cu candidatul democrat, fostul vicepresedinte…

- Prima lor dezbatere este prevazuta pentru sfarsitul lui septembrie, dar Donald Trump si Joe Biden si-ar putea incrucisa drumurile vineri in cursul unei ceremonii de comemorare a atentatelor de la 11 Septembrie 2001, noteaza AFP. Presedintele republican si adversarul sau democrat, care fac campanie pentru…