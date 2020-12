Stiri pe aceeasi tema

- Real Clear Politics, un agregator al rezultatelor publicate de canalele mass-media și al sondajelor prezente pe piața, nu-l mai da pe Joe Biden drept viitorul președinte al Statelor Unite ale Americii. Asta pentru ca Biden nu mai nu mai apare ca fiind caștigator al statului Pennsylvania, deși ramane…

- Joe Biden este noul președinte al SUA. Patru organizații majore, CNN, AP, Fox News și The New York Times au anunțat ca democratul l-a invins pe Donald Trump, dupa ce a caștigat statul Pennsylvania. A obținut astfel 273 de electori, peste cei 270 necesari pentru a ajunge la Casa Alba. Anunțul este o…

- Joe Biden este noul președinte al SUA. Trei organizații majore, CNN, AP și The New York Times, au anunțat ca democratul l-a invins pe Donald Trump, dupa ce a caștigat statul Pennsylvania. A obținut astfel 273 de electori, peste cei 270 necesari pentru a ajunge la Casa Alba. Anunțul este o estimare a…

- Cele mai noi date dupa numaratori partiale ale voturilor la alegerile prezidentiale din SUA arata ca Joe Biden, candidatul democrat la Casa Alba, a trecut vineri in fata presedintelui Donald Trump si in statul Pennsylvania, transmite Reuters. Pennsylvania este al doilea stat dintre cele in care cursa…

- Candidatul democrat la presedintia SUA, Joe Biden, a luat un usor avans, de 917 voturi, in fata rivalului republican Donald Trump in statul disputat Georgia pentru prima data vineri dimineata, apropiindu-se si mai mult de un mandat la Casa Alba, transmite Reuters. Conform majoritatii retelelor de televiziune,…

- Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat, a ajuns pe primul loc in statul Georgia si se apropie de locul intai si in Pennsylvania, ceea ce i-ar permite sa obtina victoria in scrutinul prezidential,...

- Rezultatul alegerilor prezidentiale americane mai depinde de numararea voturilor cetatenilor din cinci state: Pennsylvania, Georgia, Carolina de Nord, Arizona si Nevada; in rest, se stie pentru care din cei doi candidati sunt trimisi electorii din fiecare stat in Colegiul Electoral national, unde…

- Soarta alegerilor prezidențiale din Statele Unite depinde in acest moment de rezultatul din cinci state. Acestea au, in total, 60 de voturi in colegiul electoral, scrie hotnews . Trump conduce in patru dintre ele, dar Biden a recuperat mult din diferența, mai ales in condițiile numararii la sfarșit…