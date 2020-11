Presedintele Parlamentului European, David Sassoli, a felicitat-o luni pe Maia Sandu pentru succesul in al doilea tur al alegerilor prezidentiale din Republica Moldova, apreciind ca poporul acestei tari a trimis un semnal puternic privind viitorul sau.



Congratulations @sandumaiamd! The people of Moldova sent a powerful signal for a closer relationship with the EU and a better future for all. Fighting corruption and defending the rule of law is the right way to achieve this. The @Europarl_EN stands by your side! pic.twitter.com/q487BIArW6