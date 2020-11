Stiri pe aceeasi tema

- Igor Dodon a aratat in direct cine a creat toate stirile false in Republica Moldova in ultimii patru ani si cine este principalul vinovat de instigare la ura in tara noastra, a declarat candidata Partidului Actiune si Solidaritate (PAS) la alegerile prezidentiale din Republica Moldova, Maia Sandu,…

- Romania urmareste cu toata atentia evolutiile legate de derularea scrutinului prezidential din Republica Moldova si a luat nota de calificarea in turul al doilea a doi candidati: a presedintei Partidului Actiune si Solidaritate, Maia Sandu, si a actualului presedinte, Igor Dodon.

- „Noi cu totii am remarcat aseara ca diaspora a fost foarte activa la aceste alegeri si putem spune ca diaspora reprezinta in mod real un electorat paralel al Republicii Moldova. Acest electorat are propria viziune si propriile preferinte politice si in mare parte aceste preferinte ale diasporei se afla…

- Subsecretarul de stat pentru afaceri politice din SUA, David Hale, a discutat telefonic cu presedintele in exercitiu Igor Dodon, care candideaza la alegerile prezidentiale din 1 noiembrie pentru al doilea mandat, si cu Maia Sandu, candidata la alegeri din partea Partidului Actiune si Solidaritate…

- Unul dintre principalii lideri politici pro-europeni de la Chisinau, Maia Sandu, vorbeste, intr-un interviu acordat Agerpres, despre importanta alegerilor prezidentiale care vor avea loc pe 1 noiembrie in Republica Moldova. Lider al Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), Maia Sandu a…

