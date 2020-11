Stiri pe aceeasi tema

- Maia Sandu, liderul formatiunii proeuropene Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), este pe primul loc in scrutinul prezidential din Republica Moldova, conform rezultatelor anuntate de Comisia Electorala Centrala de la Chisinau. Vezi și: Scriitorul Mircea Dinescu ii raspunde lui CTP, acest…

- Candidata pro-europeana Maia Sandu a caștigat duminica alegerile prezidentiale din Republica Moldova, devenind prima femeie președinte din istoria țarii. Maia Sandu (48 de ani) devine șef al statului invingandu-l pe actualul președinte, socialistul Igor Dodon, cu un scor de peste 57%. Astfel, datele…

- Candidatul Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), Maia Sandu, a obtinut duminica in al doilea tur al alegerilor prezidentiale din Republica Moldova 51,65% din sufragii, potrivit datelor oficiale preliminare prezentate de Comisia Electorala Centrala (CEC), dupa numararea a 94,26% din voturi. CEC…

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Candidatul Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), Maia Sandu, a obtinut duminica in al doilea tur al alegerilor prezidentiale din Republica Moldova 51,71% din sufragii, potrivit datelor oficiale preliminare prezentate de Comisia Electorala…

- Comisia Electorala Centrala (CEC) de la Chisinau a fost sesizata miercuri in legatura cu tiparirea la o editura de stat a unui lot important de pliante electorale in sprijinul candidatului Igor Dodon, presedintele in exercitiu, care se va confrunta duminica cu rivala sa Maia Sandu, șefa Partidului…

- Candidatul Partidului Actiune si Solidaritate (PAS) la functia de presedinte al Republicii Moldova, Maia Sandu, a obtinut peste 10 puncte procentuale in fata presedintelui in exercitiu, Igor Dodon, in municipiul Chisinau. Potrivit datelor comunicate de Comisia Electorala Centrala (CEC), Maia Sandu a…

- Candidatul Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), Maia Sandu, a castigat, duminica, primul tur al alegerilor prezidentiale din Republica Moldova, potrivit datelor preliminare publicate de Comisia Electorala Centrala (CEC), dupa numararea voturilor din 99,95% din sectiile de votare din tara. Maia…

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Candidatul Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), Maia Sandu, a castigat, duminica, primul tur al alegerilor prezidentiale din Republica Moldova, potrivit datelor preliminare publicate de Comisia Electorala Centrala (CEC), dupa numararea…