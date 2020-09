Stiri pe aceeasi tema

- Numaratoarea paralela efectuata de PNL in 85% dintre sectiile de votare ii arata castigatori pe primarul Mihai Chirica pentru un nou mandat la conducerea administratiei municipiului resedinta si pe ministrul Mediului, Costel Alexe, pentru presedintia Consiliului Judetean. Primarul Mihai Chirica, presedintele…

- Potrivit rezultatului exit poll, Stelian Ion ar fi obtinut 29 din voturi, aflandu se in fruntea clasamentului, la egalitate cu Vergil Chitac.Rezultatul exit poll pentru alegerile locale de la Constanta, anuntat duminica seara, la ora 21.00, a adus bucurie in randul echipei lui Stelian Ion, candidatul…

- Rezultate alegeri locale Iași. Secțile de votare s-au inchis la ora 21.00, iar acum incep sa apara primele rezultate ale alegerilor locale pentru Iași. In capitala Moldovei, PNL a apelat la un transfer tocmai de la rivalii de la PSD. L-a adus in partid pe primarul Mihai Chirica, cel care se afla de…

- Primarul Municipiului Iași, Mihai Chirica a mers inca de la primele ore ale dimineții la secția de la Colegiul de Arta Octav Bancila pentru a vota. Acesta a venit insoțit de Costel Alexe, candidatul pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Iași din partea Partidului Național Liberal. Am…

- Azi, 27 septembrie, locuitorii Iașiului iși aleg primarul, consilierii locali, președintele de consiliu județean și consilierii județeni pentru urmatorii patru ani. La Primaria Iași exista un mare favorit, actualul edil Mihai Chirica. Primele estimari ale rezultatelor la alegeri locale 2020 Iași vor…

- Toate sondajele de opinie facute de partidele din Iasi il dau favorit pe primarul actual, Mihai Chirica, informeaza News.ro. Edilul, ales in 2016 ca primar PSD, a fost anuntat candidat PNL in luna martie, cu o saptamana inainte ca Romania sa intre in starea de urgenta. Scandalul transferului lui…

- Ministrul ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, candidatul PNL la presedintia Consiliului Judetean Iasi, a declarat ca a obtinut de la Guvern pentru orasele si comunele judetului Iasi o suma record, a doua ca valoare dintre judetele Romaniei.Potrivit unui comunicat remis presei,…

