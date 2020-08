Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, considera ca președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, se lauda cu proiectele europene obținute de alții și nu de instituția pe care o conduce. Ioan Stan a spus ca „frica" lui Gheorghe Flutur ca va pierde președinția Consiliului ...

- POZA DE COLECȚIE… Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean a ținut sa fie alaturi de edilul Vasile Paval la depunerea dosarului de candidat pentru un nou mandat de primar al municipiului Vaslui. A fost pentru prima data cand șeful PSD Vaslui a fost surprins purtand masca de protecție, acesta…

- Guvernul a adoptat miercuri un proiect de ordonanta de urgenta prin care cele opt Agentii de Dezvoltare Regionala din regiunile de dezvoltare ale Romaniei primesc atributii si rol de Autoritati de Management, a explicat, miercuri seara, purtatorul de cuvant al Guvernului Ionel Danca. “A fost adoptata…

- Candidatul unic al Dreptei Nicusor Dan a afirmat ca Bucurestiul trebuie sa aiba o reactie rapida pentru accesarea fondurilor europene, in contextul obtinerii sumei de 79,9 miliarde euro pentru Romania, in urma negocierilor de la Bruxelles pe bugetul multianual 2021-2027. El a adaugat ca programul sau…

- Ințelegeri subterane intre Gadea și PNL? in Politic / on 10/07/2020 at 11:18 / Liberalii din județ au tot fost acuzați, de-a lungul timpului, ca sunt “pe mana” cu social-democrații, iar faptul ca PNL a stat, in Teleorman, tot timpul in umbra PSD-ului lui Dragnea, fara sa deranjeze prea…

- Ziarul Unirea LIVE VIDEO| Marcel Ioan Bolos, ministul fondurilor europene, a ajuns la Alba Iulia: Intalnire tehnica la Prefectura Alba privind proiectele de infrastructura mare pentru dezvoltarea judetului Marcel Ioan Bolos, ministul fondurilor europene, a ajuns miercuri, 8 iulie 2020, in jurul orei…

- In contextul in care Agențiile pentru Dezvoltare Regionala au devenit, in urma aprobarii unui proiect de lege, autoritațile de management pentru fondurile europene care vor intra prin Programul Operațional Regional 2021-2027. Odata cu aceasta noua lege Regiunea Centru, alaturi de celelalte 7 din țara,…

- In urma aprobarii in 10.06.2020, de catre Camera Deputaților, a proiectului de Lege privind unele masuri in domeniul fondurilor nerambursabile europene, Agenția pentru Dezvoltare Regionala Centru va avea doua noi atribuții majore in procesul de dezvoltare a Regiunii Centru. Incepand cu perioada de programare…