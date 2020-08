Stiri pe aceeasi tema

- Horia Șulea, primarul din Florești, și-a depus, vineri, in mod oficial candidatura pentru un nou mandat, de aceasta data din postura de independent, dupa desparțirea de Partidul Național Liberal.

- Prima formatiune care s-a prezentat cu dosarele de candidatura pentru Consiliul Judetean la Biroul Electoral Judetean a fost PSD Olt. Pe lista se regasesc buna parte dintre actualii consilieri judeteni.

- Primarul din Putna, Gheorghe Coroama, și-a depus candidatura din partea PNL pentru un nou mandat la conducerea acestei comune. „In primul rand mulțumesc tuturor pentru colaborare, pentru sprijin și incredere, dar mai ales pentru onoarea ce mi-ați oferit o de a fi primarul comunei Putna. Vin in fața…

- Fostul primar al Ploiestiului din perioada 2008-2012, Andrei Volosevici, si-a depus, miercuri, candidatura pentru un nou mandat, el intrand acum in cursa electorala din partea PNL, partid in care s-a reinscris in luna februarie potrivit Agerpres. "S-a terminat cu administratia facuta la ora 18,30…

- Cristian Popescu Piedone și-a depus candidatura pentru funcția de primar al Sectorului 5, din partea PPU-SL. El a avut peste 4.000 de semnaturi de susținere.Presedintele PPU (social-liberal) Bucuresti si presedintele ADER au stabilit joi sustinerea candidaturii lui Neculai Ontanu la Primaria…

- Camelia Gavrila este candidatul pentru funcția de primar al municipiului Iasi, din partea Partidului Social-Democrat. Președintele organizatiei județene a PSD Iași, Maricel Popa, a argumentat alegerea prin faptul ca notorietatea pe care a dobandit-o Gavrila se datoreaza muncii personale, și nu organizației…

- ALDE merge cu liste proprii in alegerile locale/ Samuel Calota: “Postelectoral putem face alianțe cu oricine” in Politic / on 18/06/2020 at 11:29 / ALDE Teleorman merge cu candidați și liste proprii la alegerile locale din acest an, atat in ceea ce privește primariile și consiliile locale,…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Iasi, Maricel Popa, a anuntat, luni, ca a depus plangere penala la Parchet, dupa ce trei persoane care au sustinut ca reprezinta institutia s-au dus in Turcia pentru a discuta cu sefii firmei care aduce spitalul mobil la Iasi potrivit news.ro.Maricel…