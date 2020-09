Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos a declarat, miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, ca la Iasi PSD si PNL au "tradat" increderea cetatenilor, sustinand ca "PNL a luat primari pesedisti cu traista" iar Alianta trebuie sa faca o bresa pentru a obtine cat mai multe primarii. "In acesti ultimi 30 de ani s-au acumulat frustrari in Moldova si in Iasi. S-au acumulat frustrari pe buna dreptate, pentru ca infrastructura e intr-o stare deplorabila, investitiile au fost putine, mai ales cele creatoare de locuri de munca, politicienii in cel mai bun caz au fost slabi, daca nu de-a dreptul corupti…