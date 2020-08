Stiri pe aceeasi tema

- Dorin Florea, primarul din Targu Mures, a anuntat, marti, ca nu va mai candida pentru un nou mandat, dupa ce a condus Primaria orasului timp de 20 de ani. Edilul a precizat ca va candida ca independent pentru presedintia Consiliului Judetean Mures. "Trebuia sa candidez doua-trei mandate la Primaria…

- O adolescenta in varsta de 17 ani din orasul Borsa a fost rapita, sambata seara, din apropierea unei benzinarii locale, a purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Florina Metes.Conform aceleiasi surse, rapirea s-a produs la ora 18,45, moment in care Adam Corina Andreea, in varsta de 17 ani din…

- In urma ploilor de ieri, primarul general Ion Ceban a facut un apel catre locuitorii capitalei, in care le cere sa-și uneasca forțele pentru a depista problemele stringente ale Chișinaului, astfel, ca responsabilii sa le poata rezolva. „Dragi cetațeni, sint alaturi de fiecare problema și nemulțumire…

- Cat de ”istorica” mai vrem sa fie Calea Moților? Poate valoarea istorica sa fie compensata printr-un heliport? Aceasta a fost discuția care a incins spiritele la ultima ședința a Comisiei Județene de Urbanism.

- Pentru ca multe țari europene au decis sa-și redeschida frontierele și sa primeasca din nou turiști, Organizatia Europeana pentru cele mai bune destinatii (EBD) a alcatuit o lista a celor mai sigure 20 destinatii turistice in contextul pandemiei de COVID-19. Organizatia Europeana pentru cele mai bune…

- Orașul Wuhan, epicentrul mondial al pandemiei de coronavirus, a efectuat 6,5 milioane de teste in doar 9 zile, in incercarea de a combate un al doilea val de COVID-19, scrie Antena 3. Testarea in...

- Autoritatile judetului Tulcea au decis ridicarea, incepand de vineri, a masurii de carantina instituita in luna aprilie in cartierul Bendea din orasul Babadag, pe fondul numeroaselor cazuri de infectie cu noul coronavirus. Prefectul judetului, Alexandru Iordan, a declarat, pentru AGERPRES,…