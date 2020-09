AlegeriLocale2020/Bistriţa-Năsăud: Organizaţiile PPU-SL, deschise la orice fel de alianţe în viitoarele consilii locale Presedintele filialei Bistrita-Nasaud a PPU-SL, Sorin Rosu-Mares, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa, ca organizatiile locale au libertatea sa negocieze aliante cu cine doresc in viitoarele consilii locale, "pentru binele fiecarei comune si al cetatenilor".



"Colaborarile viitoare le-am stabilit in functie de prioritatile comunei si ale oamenilor din comunele respective. Fiecare organizatie comunala va avea libertatea sa dezbata, pentru binele fiecarei comune si al cetatenilor din acea comuna, cu cine doreste sa faca alianta in consiliul local", a declarat Rosu-Mares.

Sursa articol: agerpres.ro

