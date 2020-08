AlegeriLocale2020/Bihor: Cseke Attila a inaugurat centrul de campanie al UDMR Senatorul Cseke Attila, candidatul UDMR pentru functia de primar al municipiului Oradea, a inaugurat vineri centrul de campanie al UDMR Bihor, despre care spune ca este un loc de intalnire cu cetatenii.



"Este o (...) inovatie introdusa de noi in Oradea si in judetul Bihor: lansam un centru de campanie- birou de campanie al alegerilor locale. Este ceva nou pentru ca nu a mai fost asa ceva in Bihor, un loc de intalnire cu oamenii din Oradea, cu toti cei care doresc sa ne comunice ceva, sa ne intrebe ceva, sa ne propuna ceva. Acest birou de campanie va fi deschis in fiecare zi lucratoare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

