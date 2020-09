Stiri pe aceeasi tema

- Viorel Ionescu este primarul orasului Harsova si candidatul Partidului National Liberal pentru un nou mandat Viorel Ionescu a devenit primar in 2016 iar una dintre prioritatile sale a reprezentat o imbunatatirea infrastructurii In ultimii patru ani, la Harsova s au facut investitii si educatie si cultura…

- Candidatul independent la Primaria Craiova Adimaria Claudia Luminita Simoiu sustine ca nicio scoala nu trebuie sa inceapa pe scenariul verde inainte de alegerile din 27 septembrie, pentru ca in cazul aparitiei unor focare de COVID-19 multi cetateni ar putea opta pentru neprezentare la vot. …

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale Adrian Oros: Am credința ca Mugur Cozmanciuc, ca președinte al Consiliului Județean Neamț și Andrei Carabelea ca primar al municipiului Piatra Neamț, alaturi de mine, vom face in urmatorii patru ani ca și in agricultura și industria alimentara din Neamț sa…

- Candidatul UDMR la Primaria Miercurea Ciuc, Korodi Attila, a declarat marti, intr-o conferinta de presa, ca municipiul are nevoie de un program coerent dedicat varstnicilor, care sa includa investitii in infrastructura, dar si servicii dedicate acestora. Korodi a precizat ca este foarte important ca…

- Presedintele PNL Neamt, Mugur Cozmanciuc, candidatul liberalilor pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean Neamt, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca in primul sau an de mandat de presedinte al CJ va aduce fonduri europene in valoare de peste 350 de milioane de euro. Mugur…

- Stroe Felix este candidatul Aliantei PSD ALDE PNTCD ADER pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean Spitalul Regional de Pediatrie este un proiect de care judetul Constanta si judetele limitrofe au nevoie urgent Drum de mare viteza pe axa Nord Sud a judetului Constanta Scoli europene in judetul…

- Stelian Ion, candidatul USR Plus pentru primaria Constanta isi prezinta chiar in aceste momente programul electoral. Constanta renaste este programul pe care Stelian Ion il propune constantenilor care doresc schimbarea pe 27 septembrie 2020Conform Capitolele programei electorale sunt: Noua economie…

- Corina Martin, candidatul PER la Primaria Constanta si a dat intalnire cu cetatenii in Piata Ovidiu si Faleza Constanta Weekendul si l a sarbatorit, astfel, alaturi de oameni si problemele lorDupa lansarea Platformei Program de vineri, Corina Martin, candidatul Partidului Ecologist Roman la Primaria…