Reprezentanti ai USR PLUS au organizat, vineri, doua marsuri in centrul Capitalei pentru a le multumi bucurestenilor pentru increderea acordata la alegerile locale. Evenimentul a avut loc in doi timpi, in intervalele orare 9,30 - 11,00 si 17,30 - 19,00. Coloana a plecat din Piata Victoriei, pentru a ajunge in Piata Romana si a traversa apoi bulevardul Magheru, spre Universitate, urmand sa se incheie in fata Primariei Municipiului Bucuresti. "V-am cerut semnaturi in strada, ni le-ati dat. V-am cerut incredere prin vot. Ne-ati dat. Patru ani, acum, este sarcina consilierilor nostri, primarilor nostri,…