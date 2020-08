AlegeriLocale2020/ Peste 100 de candidaţi în Bucureşti - la Primăria Generală şi primăriile de sector Peste o suta de persoane candideaza, pe 27 septembrie, sa obtina o functie de primar general al Capitalei sau de primar de sector. Birourile Electorale de Circumscriptie au constatat definitive 103 candidaturi la functiile de primar din Bucuresti: * 18 candidati - la functia de primar general al Capitalei * 20 de candidati - la functia de primar al Sectorului 1 * 16 candidati - la functia de primar al Sectorului 2 * 13 candidati - la functia de primar al Sectorului 3 * 9 candidati - la functia de primar al Sectorului 4 * 11 candidati - la functia de primar al Sectorului 5 * 16 candidati - la functia… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 18 candidati au ramas in cursa pentru functia de primar general al Capitalei, la alegerile locale din 27 septembrie. Biroul Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti a constatat marti definitive candidaturile. Conform procesului verbal al BEM, au fost inregistrate…

- Saisprezece candidati s-au inscris pentru a-si disputa fotoliul de primar in Sectorul 2 al Capitalei la alegerile din 27 septembrie. Biroul Electoral de Circumscriptie a validat candidaturile depuse pentru Primaria Sectorului 2. In competitia electorala au intrat: * Marian Catalin Militaru (PMP) - jurist…

- Unsprezece candidati au intrat in cursa electorala pentru functia de primar in Sectorul 5 al Capitalei. Biroul Electoral de Circumscriptie a validat candidaturile la Primaria Sectorului 5. In cursa electorala au intrat: * Cristian Piedone Popescu (Partidul Puterii Umaniste) - economist Foto: (c) ALEX…

- Noua candidati isi disputa, la alegerile locale din 27 septembrie, fotoliul de primar in Sectorul 4 al Capitalei. Biroul Electoral de Circumscriptie a validat candidaturile la Primaria Sectorului 4. In competitia electorala au intrat: * Daniel Baluta (PSD) - medic, actualul primar Foto: (c) GRIGORE…

- Treisprezece candidati au intrat in cursa electorala pentru fotoliul de primar in Sectorul 3 al Capitalei. Biroul Electoral de Circumscriptie nr. 3 a constatat ramanerea definitiva a candidaturilor la functia de primar. Printre candidatii intrati in cursa electorala se afla actualul primar, Robert Negoita,…

- Douazeci de candidati au intrat in cursa electorala pentru functia de primar al Sectorului 1 al Capitalei. Biroul Electoral de Circumscriptie nr. 1 a publicat lista cu candidaturile definitive la fotoliul de primar in Sectorul 1. In competitia electorala pentru Primaria Sectorului…

- Fostul presedinte al Romaniei, europarlamentarul PMP Traian Basescu, a declarat ca nu este decis in privinta candidaturii sale la Primaria Generala a Capitalei, dar, daca va fi nevoie, va candida, totusi. Basescu spune ca decizia va fi luata in functie de formarea aliantelor politice.”Daca…

- Deputatul independent Nicusor Dan, candidat la Primaria Capitalei, a declarat vineri ca este, in continuare, optimist ca PNL, USR, PLUS si PMP vor ajunge sa aiba candidati unici si la primariile de sector. "In primul rand, exista in publicul de dreapta sau anti-PSD din Bucuresti, care…