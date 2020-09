Presedintele PNL Neamt, deputatul Mugur Cozmanciuc - candidat la functia de presedinte al Consiliului Judetean, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca are in proiect construirea unui spital judetean nou si a unui Centru national de sanatate.



"Vom construi la Neamt un Centru national de sanatate, un complex integrat care sa foloseasca resursele naturale de la Negulesti, Baltatesti, Oglinzi, pentru ca exista finantari la nivel european si guvernamental pentru astfel de proiecte. Judetul Neamt are la dispozitie 100 milioane de euro pentru un nou spital judetean si pentru dezvoltarea…