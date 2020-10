Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea PSD s-a întâlnit joi cu primarii de sector ai partidului pentru a decide strategia pentru urmatoarea perioada privind scandalul posibilei fraudari a alegerilor din Capitala. Surse social-democrate au declarat pentru HotNews.ro ca, în urma discuțiilor interne, conducerea…

- "Eu cred ca ancheta trebuie sa se desfașoare fara nicio presiune politica. Exista o suspiciune din partea fiecarui roman, dupa ce au vazut imaginile de aseara. Romanii trebuie sa aiba certitudinea ca votul lor a fost numarat corect. De asemenea, domnul Tudorache a facut o sesizare la BEC pentru situația…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat joi ca se va depune plangere la Parchetul General, cu referire in special la situatia de la Sectorul 1, apreciind ca "sunt zeci de incalcari" ale legislatiei electorale. Lideri PSD au o discuție, joi, la sediul central al partidului, cu avocați, pentru…

- Candidatul Partidului Social Democrat la Primaria Sectorului 1, primarul in functie Dan Tudorache, doreste reluarea alegerilor la Sectorul 1, dupa aparitia unor imagini in care persoane despre care se afirma ca ar fi membri ai USR PLUS umbla la sacii cu voturi pentru Sectorul 1 al Capitalei. De asemenea,…

- Candidatul PSD la Primaria Sectorului 1 pentru un nou mandat, Dan Tudorache, a declarat, miercuri, dupa ce BEC a respins cererea sa de anulare a alegerilor in aceasta zona administrativa, ca asteapta decizia Biroului Electoral de Sector pe solicitarea sa de renumarare a voturilor. El a…

- Candidatii PSD din Bucuresti in alegerile locale din luna septembrie au fost lansati, duminica seara, la eveniment fiind prezenti presedintele interimar al formatiunii, Marcel Ciolacu, secretarul general interimar, Paul Stanescu, precum si edilul general in functie, Gabriela Firea, care candideaza…

- PSD isi lanseaza astazi candidatii pentru Bucuresti intr-un eveniment organizat la sediul central al partidului. "Duminica, 16 august 2020, incepand cu ora 19.00, va avea loc lansarea candidatilor pentru alegerile locale din Bucuresti", au anuntat social-democratii. Alaturi de candidati se vor afla…