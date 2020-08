alegerilocale 2020: Candidatul USR - PLUS pentru primaria Constanta isi prezinta programul pentru renasterea Constantei (LIVE TEXT+VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Stelian Ion, candidatul USR PLUS pentru primaria Constanta lanseaza manifestul pentru Constanta, un preambul al programului nostru de dezvoltare a orasuluiStelian Ion, candidatul USR PLUS pentru primaria Constanta lanseaza manifestul pentru Constanta, un preambul al programului nostru de dezvoltare…

- Candidatul USR la Primaria Constanta, deputatul Stelian Ion, acuza existenta unui blat intre PSD si PNL in urma caruia PNL ar urma sa castige presedintia Consiliului Judetean Constanta, iar PSD s-ar impune la Primaria Constanta. Stelian Ion a organizat luni, o conferinta de presa chiar in fata garsonierei…

- Sustinatorii lui Stelian Ion, candidatul USR PLUS pentru primaria Constanta, au ajuns si in zona dintre Capela Militara si Piata Chiliei Echipele USR PLUS, sustinatorii candidatului Stelian Ion penntru primaria Constanta au ajuns si in zona dintre Capela Militara si Piata Chiliei.Cum era de asteptat,…

- Newsweek Romania a publicat o ancheta bomba despre deputatul USR Stelian Ion. Candidatul pentru fotoliul de primar al Constanței in alegerile de luna viitoare ar fi obținut prin metode „neortodoxe” o garsoniera de la ANL. Pentru a pune mana pe garsoniera, Stelian Ion ar fi incalcat de cel puțin patru…

- Planul Urbanistic General al municipiului Constanta este expirat din anul 2009. In lipsa PUG reactualizat, practica Planurilor Urbanistice Zonale a umplut multe buzunare si a alungat multi constanteni de acasa Candidatul PNL, Vergil Chitac spune ca va include in PUG noul Registru al Spatiilor Verzi,…

- Newsweek Romania a publicat o ancheta bomba despre deputatul USR Stelian Ion. Candidatul pentru fotoliul de primar al Constanței in alegerile de luna viitoare ar fi obținut prin metode „neortodoxe” o garsoniera de la ANL. Pentru a pune mana pe garsoniera, Stelian Ion ar fi incalcat de cel puțin patru…

- Premierul Ludovic Orban, liderul PNL, a fost criticat dur de Alianța USR-PLUS in contextul alegerilor locale din septembrie. Intr-un comunicat de presa, cei de la USR-PLUS afirma ca PNL și Orban „prezinta sondaje masluite” pentru alegerile la primaria Constanței pentru a candida separat de candidatul…

- Stelian Ion si echipa sa a ajuns si in cartierul Tomis II din municipiu. Intre alte multe probleme semnalate, locuitorii din cartierul Tomis 2 zona Liceului Tomis au spus ca duc lipsa unei piete agroalimentare Se simte, de asemenea, nevoia unor terenuri de sport si locuri de joaca dar si implementarea…