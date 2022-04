Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Facebook si Twitter au fost blocate in Rusia la inceputul lunii, pe fondul invaziei din Ucraina si a faptului ca Rusia le considera surse de propaganda, acum si Spotify urmeaza o directie similara, doar ca una decisa de firma suedeza. Reuters scrie ca Spotify a anuntat pe 25 martie ca isi va…

- Macron a declarat presei franceze ca obiectivul este incetarea focului in Ucraina și apoi retragerea trupelor ruse. El a spus ca acest lucru nu va fi posibil cu o escaladare prin cuvinte sau acțiuni. Autoritațile americane au negat ca Biden a cerut schimbarea regimului in Rusia, in urma comentariilor…

- „Lucrurile pe care le auziti despre armele chimice sunt direct scoase din regulile lor de joc”, a spus Boris Johnson intr-un interviu pentru Sky News.„Incep sa spuna ca exista arme chimice care au fost depozitate de adversarii lor sau de americani. Astfel, atunci cand ei insisi desfasoara arme chimice…

- Moscova nu intentioneaza sa se ascunda de nimeni si este pregatita sa lucreze cu orice partener strain care doreste acest lucru si care nu recunoaste sanctiunile impuse statului rus, a declarat joi Vladimir Putin, in cadrul unei sedinte a Guvernului rus, relateaza Interfax.

- Anonymous a piratat mai multe posturi tv din Rusia pentru a transmite imagini din Ucraina invadata. Hackerii bruiaza, totodata, radioul armatei ruse. The hacking collective #Anonymous hacked into the Russian streaming services Wink and Ivi (like Netflix) and live TV channels Russia 24, Channel One,…

- Ambii presedinti saluta unitatea constanta a statelor membre si determinarea lor de a reactiona cu fermitate si rapiditate la actiunile ilegale ale Rusiei, in stransa coordonare cu partenerii internationali. O reuniune informala a ministrilor de Externe ai UE, prezidata de Inaltul Reprezentant, va avea…

- Astazi, șefa statului, Maia Sandu s-a adresat cu un mesaj catre cetatenii Republicii Moldova, în contextul tensiunilor militare dintre Ucraina și Rusia. În mesajul video postat pe rețelele de socializare, Sandu a accentuat ca Moldova pledeaza pentru pace si stabilitate în regiune.…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut vineri occidentalilor sa nu creeze panica în jurul tensiunilor cu Rusia, care este acuzata ca pregateste o invazie în Ucraina. El a estimat totodata ca principalul risc pentru tara sa îl reprezinta „destabilizarea din interior”.„Nu…