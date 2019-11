Stiri pe aceeasi tema

- Duninica, 3 noiembrie 2019, in Republica Moldova se desfașoara turul doi al alegerilor locale generale in 384 de localitați, inclusiv in municipiul Chișinau, unde niciunul dintre candidații la funcția de primar nu a acumulat majoritatea simpla a voturilor la 20 octombrie 2019. In al doilea tur de…

- Reforma sistemului judiciar și cum opinia publica este bulversata in mod intenționat / Reforma sistemului judiciar și cum opinia publica este bulversata in mod intenționat. / CHIȘINAU, 19 oct - Sputnik. Saptamana care se incheie a fost una fierbinte atat pe scena politica de la Chișinau, cat și in…

- "Exista o decizie a Curtii Constitutionale din 2012 care spune ca nu se poate modifica legea electorala cu mai putin de un an inainte de alegeri", a declarat miercuri Cseke Attila, potrivit unui comunicat al Biroului de Presa al UDMR. El avertizeaza ca partidele parlamentare nu ar trebui sa…

- Modernizarea semafoarelor si a iluminatului public, reabilitarea statiilor de transport si reanimarea transportului public din Chisinau. Sunt doar cateva dintre obiectivele anuntate de Andrei Nasase, candidatul blocului ACUM, la alegerile locale din Chisinau.

- Maria Postoico s-a nascut pe data de 4 aprilie 1950 in satul Horodiște (raionul Dondușeni). Din anul 1998 pana in 2018 a fost deputat in Parlamentul de la Chișinau, scrie unimedia.info Maria Postoico a fost o deputata in Parlamentul Republicii Moldova, aleasa in Legislatura 2005-2009 pe listele Partidului…

- Doamna Sandu, nefunctionalitatea este in alta parte, in biroul Dvs. si in cladirea Guvernului: 1. De doua saptamani in municipiul Chisinau si in raionul Anenii Noi, avem o situatie exceptionala de mediu, o catastrofa ecologica. 2. Fiind vorba despre unitati administrativ- terioriale,…

- Teatrul Municipal Matei Visniec Suceava a initiat o colaborare cu Teatrul Dramatic Olga Kobileanska din Cernauti, organizand astfel primul turneu international al Stagiunii 2019-2020. Pe 26 septembrie actorii suceveni vor juca, pentru comunitatea romaneasca dar nu numai, pe scena teatrului cernautean,…

- Taifunul Wipha a lovit coasta nordica a Vietnamului, facand cel puțin cinci victime. Alte 13 au fost date disparute, au informat luni autoritațile, citate de DPA. Ajuns joi in jurul orei 22:00 in provincia Quang Ninh, care gazduieste Golful Ha Long, taifunul Wipha s-a transformat, pana sambata, in depresiune…