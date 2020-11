Alegeri prezidențiale: Peste 100 de încălcări înregistrate pînă la aceasta oră Pina la aceasta ora au fost documentate peste 100 de cazuri in incinta sau adiacentul secțiilor de votare, pe diferite aspecte. Cel mai frecvent, oamenii legii au fost sesizați in legatura cu transportarea organizata a alegatorilor, scrie unimedia.info. „La aceasta ora avem 105 cazuri privind diferite incalcari, comise in adiacentul și incinta secției, dintre care 9 cazuri de agitație electorala, Citeste articolul mai departe pe noi.md…

