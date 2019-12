Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul social-democrat Zoran Milanovici a obținut cele mai multe voturi în urma primului tur al alegerilor prezidențiale din Croația, desfașurat duminica, potrivit rezultatelor parțiale prezentate de catre Comisia Electorala, citate de Reuters. Astfel, dupa numararea a 29% dintre sufragii,…

- Presedinta croata in exercitiu Kolinda Grabar-Kitarovic si candidatul Zoran Milanovic vor concura in al doilea tur al alegerilor prezidentiale din aceasta tara, la 5 ianuarie 2020, indica rezultatele unui sondaj efectuat la iesirea de la urne, difuzat dupa inchiderea birourilor de

- Candidatul social-democrat Zoran Milanovic, fost prim-ministru, conduce in primul tur al alegerilor prezidentiale din Croatia, conform rezultatelor preliminare anuntate duminica seara de Comisia electorala de stat, transmite Reuters. Dupa numararea a 29% din voturi, Milanovic a obtinut 32% din sufragii,…

- Presedinta croata in exercitiu Kolinda Grabar-Kitarovic si candidatul Zoran Milanovic vor concura in al doilea tur al alegerilor prezidentiale din aceasta tara, la 5 ianuarie 2020, indica rezultatele unui sondaj efectuat la iesirea de la urne, difuzat dupa inchiderea birourilor de vot in primul tur…

- Croatii voteaza duminica in cadrul unor alegeri prezidentiale ce risca sa slabeasca pozitia conservatorilor aflati la putere, cu cateva zile inainte de preluarea presedintiei semestriale a Consiliului Uniunii Europene. Lupta se anunta suficient de stransa pentru ca deznodamantul sa se amane pentru un…

- Sectiile de vot s-au deschis pentru primul tur al alegerilor prezidentiale. Sectiile de vot vor fi deschise intre orele 06.00 si 18.00 GMT, primele rezultate fiind asteptate dupa 19.00 GMT. Lupta se anunta suficient de stransa pentru ca deznodamantul sa se amane pentru un al doilea tur de scrutin,…

- Croația va organiza alegeri prezidențiale pe data de 22 decembrie, a anunțat joi prim-ministrul Andrej Plenkovic, scrie Mediafax, citând Reuters. Scrutinul îi va pune fața în fața pe actualul președinte Kolinda Grabar-Kitarovic, din partea partidului de centru dreapta aflat…

- Croatia va organiza alegeri prezidentiale pe 22 decembrie, a anuntat joi premierul Andrej Plenkovic, relateaza Reuters. Actualul presedinte Kolinda Grabar-Kitarovic, candidat al partidului de guvernare Uniunea Democrata Croata (HDZ), va candida impotriva fostului premier Zoran Milanovic,…