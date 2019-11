Stiri pe aceeasi tema

- La secțiile de votare din Stratford și Barking, romanii stau, duminica, la coada pentru a vota in cel de-al doilea tur al prezidențialelor, Ambasada Romaniei in Marea Britanie recomandandu-le, pe Facebook, sa se indrepte catre alte zone, pentru a putea vota."#STRAFORD & #Barking. Cele…

- S-a depașit recordul de prezența la vot in diaspora de cand se organizeaza alegeri la secțiile din strainatate, informeaza g4media.ro. Numarul total de voturi inregistrate la ora 15.29 este 676.052. Recordul precedent de prezența a fost stabilit in urma cu doua saptamani, la primul tur al alegerilor…

- Sute de romani așteptau la cozi, duminica dupa-amiaza, la secțiile de votare din Stratford și Barking, Londra. Reprezentanții Ambasadei Romaniei in Marea Britanie le recomanda sa mearga și la celelalte secții, pentru a evita aglomerația. Ambasada Romaniei in Regatul Unit a postat pe Facebook o fotografie…

- Dupa raportarea rezultatelor din toate secțiile de votare din Romania, respectiv din 99,52% din secțiile de votare din Diaspora, iata rezultatele parțiale: Rezultate consolidate (100% Romania, 99,52%...

- Peste 91.000 de romani au votat vineri pana la ora 19.30, in prima de zi din cele trei dedicate votului in Diaspora pentru alegerea președintelui Romaniei. Dintre aceștia peste 56.000 au votat la secții. Cei mai mulți s-au prezentat in secțiile din Chișinau, Bruxelles și Roma. In Italia, Germania si…

- Un numar de peste 47.000 romani au votat pana la ora 18.00, la sectiile deschise vineri in strainatate, potrivit datelor Biroului Electoral Central (BEC), numarul acestora dublandu-se in trei ore, in conditiile in care la ora 15:00 numarul lor era 21.950. La aceștia se adauga și cei 25.000 de romani…

- Secțiile de votare din Noua Zeelanda, Australia, Japonia, Coreea și China au fost deschise, iar cetațenii romani din aceste state iși pot exercita dreptul la vot. Prima secție de votare din Diaspora care a fost deschisa a fost cea din Auckland din Noua Zeelanda, iar la scurt timp au fost deschise cele…

- Ambasada Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, impreuna cu Consulatele Generale ale Romaniei la Manchester si la Edinburgh, organizeaza 72 de sectii de votare in vederea exercitarii dreptului de vot pentru alegerea Presedintelui Romaniei din 2019.In acest context,…