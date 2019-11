Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a declarat miercuri ca a folosit apelativul „astia” in conferinta de presa de marti seara pentru a sanctiona faptul ca presedintele Klaus...

- ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Florin Roman, noul lider al Grupului PNL din Camera Deputatilor, surprinde printr-o declaratie care il pozitioneaza pe alta directie decat cea a partidului si a presedintelui. Roman a declarat marti seara, dupa ce a fost ales in fruntea grupului PNL, ca si-ar dori o dezbatere…

- Dupa raportarea rezultatelor din toate secțiile de votare din Romania, respectiv din 99,52% din secțiile de votare din Diaspora, iata rezultatele parțiale: Rezultate consolidate (100% Romania, 99,52%...

- Potrivit datelor provizorii furnizate de Autoritatea Electorala Permanenta, dupa numararea voturilor din toate sectiile de votare din Romania, clasamentul este urmatorul: Klaus Iohannis – 36,65% Viorica Dancila – 23,79% Dan Barna – 13,99% Mircea Diaconu – 9,25% In ceea ce priveste rezultatele partiale…

- Ilan Laufer anunța miercuri ca a demisionat din funcția de consilier onorific al premierului Viorica Dancila, întrucât nu a fost invitat, în aceasta calitate, sa o însoțeasca pe șefa Guvernului la vizita în Statele Unite. Mai mult, spune Laufer, Dancila nu s-a întâlnit…

- Ilan Laufer a postat pe Facebook o scrisoare publica in care iși anunța demisia din PSD: ”Dragi prieteni, Ma aflu in Statele Unite ale Americii de mai bine de un an, acolo unde coordonez un program dedicat consolidarii relațiilor economice bilaterale dintre Romania și Statele Unite…