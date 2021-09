Stiri pe aceeasi tema

- Google si Apple au eliminat o aplicatie conceputa de opozantul incarcerat al Kremlinului Alexei Navalnii, prin care votantii din alegerile parlamentare care se desfasoara in urmatoarele trei zile puteau vota tactic astfel incat sa scada sansele candidatilor „Rusia Unita”, partidul ce il sprijina pe…

- Google și Apple au eliminat aplicația conceputa de opozantul Kremlinului Alexei Navalnîi, aflat în închisoare, aplicație ce facea parte din campania de promovare a unui vot tactic în alegerile parlamentare care au început vineri. Decizia anunțata de cei doi giganți tech…

- Rușii au inceput sa voteze pentru viitorea componența a Dumei de Stat, camera inferioara a Parlamentului, in cadrul unui scrutin de trei zile in care principalii opozanți ai lui Vladimir Putin și a partidului sau, Rusia Unita, au fost eliminați, relateaza publicația independenta The Moscow Times . Formațiunea…

- Furnizorii de servicii de telecomunicați din Rusia au inceput sa blocheze Google Docs, instrumentul Google folosit in aceste zile de susținatorii opozantului Alexei Navalnii pentru a promova și raspandi strategia „Smart Voting” („Votul inteligent”) de sprijinire a candidaților cei mai bine plasați in…

- Președintele rus Vladimir Putin a promulgat luni majorarea salariilor pentru polițiști și personalul din armata înaintea alegerilor parlamentare, masura menita sa creasca cota electorala a partidului aflat la putere, scrie Reuters. Masura, care presupune indexarea salariilor peste rata…

- Rusia a acuzat din nou SUA de amestec in alegerile sale parlamentare, ce vor avea loc peste o saptamana, informeaza sambata dpa. Aplicatia "Smart Vote" a lui Aleksei Navalnii, criticul aflat in detentie al Kremlinului, era "conectata intr-un fel sau altul cu Pentagonul", a declarat purtatoarea…

- Opozantul rus aflat în închisoare Alexei Navalnîi a lansat un nou apel catre suporterii sai sa se mobilizeze înaintea alegerilor parlamentare și sa le dea o mama de bataie autoritaților și Kremlinului, relateaza The Moscow Times. Apelul vine la scurt timp dupa ce autoritatea…

- Pentru ca alegerile pentru Duma de Stat (Camera inferioara a Parlamentului Rusiei, n.r.) sa se bucure de increderea cetațenilor, ele trebuie sa fie cinstite și in conformitate cu legea, a declarat Vladimir Putin la Congresul Paridului ”Rusia Unita”, formațiunea de guvernamant, relateaza ”Rossiiskaia…