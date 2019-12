Stiri pe aceeasi tema

- Conservatorii premierului britanic Boris Johnson au un avans de 14 puncte procentuale fata de opozitia laburista in perspectiva alegerilor parlamentare anticipate de la 12 decembrie, arata un sondaj publicat luni de Good Morning Britain, citat de Reuters. Ancheta de opinie, realizata de…

- In timpul unei vizite la Hartlepool, in nord-estul Angliei, Farage a afirmat ca partidul sau nu va prezenta candidati in 317 circumscriptii castigate de conservatori la ultimele alegeri din iunie 2017 si "se va concentra pe mandatele detinute de Partidul Laburist". El afirmase anterior ca…

- Sprijinul pentru Partidul Conservator, al premierului britanic Boris Johnson, a ramas neschimbat la 40% din intentiile de vot in ultima saptamana, in timp ce Partidul Laburist urca un punct procentual, pana la 30%, releva un sondaj de opinie realizat de Panelbase in perspectiva alegerilor anticipate…

- Europenii s-au pus de acord asupra principiului unei noi amanari in vederea evitarii unui ”no deal” cu consecinte de temut, iar raspunsul lor cu privire la durata amanarii este asteptat la inceputul saptamanii. Ambasadorii Celor 27 se reunesc luni. Propunerea aflata pe masa prevede amanarea…

- Premierul britanic Boris Johnson l-a indemnat vineri pe liderul opozitiei laburiste Jeremy Corbyn sa fie ''barbat'' si sa sustina convocarea alegerilor anticipate pentru a iesi din impasul Brexitului, transmite AFP, citeaza Agerpres. ''A venit momentul ca Jeremy Corbyn sa se comporte ca un…