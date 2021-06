Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Sanziana, candidatul PNL a caștigat alegerile la Meteș – numaratoarea paralela a PNL Candidatul PNL Daniel Sanzaiana a castigat alegerile locale parțiale in comuna Meteș, județul Alba, prin votul exprimat al cetațenilor, devind astfel noul primar. Numaratoare paralela PNL arata ca Daniel Sanzaiana…

- Alegatorii comunei Sotrile au decis, astazi, ca Bogdan Davidescu merita fotoliul de primar al comunei. Alegerile locale partiale s-au desfasurat fara incidente, iar clasamentul este urmatorul: Bogdan Davidescu, independent - locul 1 PNL - locul 2 PMP - locul 3 AUR - locul 4 Davidescu a fost reconfirmat…

- Toate cele 176 de sectii de votare organizate in vederea desfasurarii alegerilor locale partiale pentru primari si un consiliu local s-au deschis duminica dimineata. Alegatorii isi vor putea exercita dreptul de vot intre orele 7:00 – 21:00. Potrivit legislatiei in vigoare, alegatorul care…

- Alegeri locale partiale au loc astazi in comuna Deveselu. Locuitorii isi aleg din nou primarul, dupa ce in toamna l-au votat pe Ion Aliman, primarul PSD care murit de COVID-19 in timpul campaniei electorale. Printre candidați sunt și fiul fostului primar și actualul viceprimar, care e și var cu Aliman.

- Campania electorala pentru alegerile locale partiale de duminica se incheie sambata, la ora 07.00. Alegerile vor avea loc in 36 de localitati din 23 de judete. Pe durata campaniei au fost sesizate 22 de incidente electorale dintre care 14 confirmate. S-au inregistrat 8 infractiuni. ”Autoritatea…

- Campania electorala pentru alegerile locale partiale din 27 iunie va incepe sambata si se va incheia pe data de 26 iunie, la ora 7,00, anunta Autoritatea Electorala Permanenta. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES de AEP, toate informatiile legate de desfasurarea alegerilor locale partiale pot…

- Marius Aliman, fiul primarului Ion Aliman, rapus de COVID-19 in timpul campaniei electorale, va intra in cursa pentru functia de primar al localitatii Deveselu. Unul dintre contracandidati este chiar unchiul sau.

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a anuntat data propusa pentru organizarea alegerilor locale partiale. In 30 localitati din tara, printre acestea si Deveselu, functia de primar este vacanta, insa numarul ar putea sa creasca.