- Moscova a anuntat duminica seara victoria partidului presedintelui Vladimir Putin in alegerile organizate si in teritoriile anexate din Ucraina, cu peste 70% din voturi, scrutine considerate ilegale de Kiev si aliatii sai, relateaza AFP, potrivit observatornews.ro .

- Rusia est ”invincibila” astazi asa cum a fost in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, a declarat vineri Vladimir Putin in timpul unei intalniri cu adolescenti cu ocazia inceperii anului scolar, relateaza AFP. ”Am inteles de ce am castigat in timpul Marelui Razboi Patriotic: infrangerea unui popor…

- Președintele rus Vladimir Putin nu comenteaza cu privire la atacurile de la Moscova și Crimeea ocupata, pentru ca opereaza dupa un principiu al propagandei in Federația Rusa: „nu ridica privirea, fara observații negative”

- Mai multe atacuri cu drone care au fost atribuite Ucrainei au vizat luni capitala Moscova si peninsula anexata Crimeea. Vladimir Putin vrea razbunare. Amenințarea Rusiei in razboiul cu Ucraina. E cumplit, ce se intampla acum. Rusia, amenințari dupa atacul cu drone asupra Capitalei și a Crimeei. ”Vor…

- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut luni intarirea masurilor de securitate la podul peste stramtoarea Kerci, care leaga peninsula Crimeea (anexata de Moscova in 2014) de Rusia, o infrastructura strategica avariata pentru a doua oara de la inceputul campaniei ruse in Ucraina, in urma unui atac pe…

- Comisia electorala rusa a anuntat joi, 15 iunie, organizarea de alegeri locale pe 10 septembrie in teritoriile pe care Rusia le ocupa in Ucraina și a caror anexare a revendicat-o in septembrie 2022, informeaza AFP. Aceste scrutine vizeaza, potrivit instantei ruse, alegerea unor adunari regionale si…

