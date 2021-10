Stiri pe aceeasi tema

- Coalitia aflata la putere in Japonia isi va pastra majoritatea in parlament, pierzand insa cateva zeci de locuri, indica sondajele realizate la iesirea de la urne (exit-poll) difuzate de media locale dupa inchiderea birourilor de vot in cadrul alegerilor legislative de duminica, transmit AFP si Kyodo.…

- Coalitia aflata la putere in Japonia urmeaza sa-si pastreze majoritatea parlamentara, dar sa sufere o pierdere notabila de mandate in alegerile legislatve de duminica, potrivit unor estimari ale presei nipone, in urma inchiderii sectiilor de votare, relateaza AFP.

- Noul prim-ministru Fumio Kishida spera sa îsi pastreze postul dupa alegerile legislative de duminica din Japonia, pe care se asteapta sa le câstige partidul sau PLD, dar în care probabil va suferi pierderi potrivit analistilor, transmite AFP citata de Agerpres. Sectiile de votare au…

- Coalitia de guvernamânt de stânga-dreapta din Islanda este pe cale sa îsi pastreze majoritatea dupa alegerile parlamentare desfasurate sâmbata, potrivit rezultatelor partiale, însa miscarea ecologista de stânga a prim-ministrului Katrin Jakobsdottir pierde teren în…

- Partidul Liberal-Democrat (PLD), aflat la putere in Japonia, a anuntat ca isi va alege liderul la 29 septembrie, in contextul in care actualul presedinte al formatiunii politice, premierul Yoshihide Suga, a atins un nivel record de impopularitate, cu cateva saptamani inaintea scrutinului general, relateaza…

