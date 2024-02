Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Culturala “Caius Brediceanu” organizeaza, impreuna cu Road-Patrol MC Lugoj și Motocicliștii Lugoj, sambata, 24 februarie, de la ora 19, la ClubHouse Road Patrol MC Lugoj (subsolul teatrului, strada Mihai Eminescu, nr.9), un eveniment caritabil, avandu-i ca protagoniști pe Alex Anka și…

- „Nu dormiți liniștiți!”. Acesta este mesajul procurorului general al Europei pentru organizațiile de infractori care vizeaza, din ce in ce mai mult UE și banii sai, scrie Politico. The post FONDURI Laura Codruța Kovesi, vrea fonduri mai multe pentru lupta cu organizațiile de infractori first appeared…

- Bilantul cutremurului care a lovit coasta de vest a Japoniei in ziua de Anul Nou a ajuns joi la 73 de morti. Cautarea supravietuitorilor sub cladirile prabusite continua, iar zeci de mii de persoane evacuate asteapta ajutoare, scrie News.ro. Toate decesele provocate de cutremurul cu magnitudinea 7,6…

- Se strang fonduri pentru reconstrucția Fermei Dacilor. In spatele acestei acțiuni se afla un restaurant din Prahova. Strangere de fonduri pentru reconstrucția pensiunii Ferma Dacilor , locația care a fost mistuita de flacari, unde opt persoane și-au pierdut viața. Unul dintre cele mai populare restaurante…

- Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, a venit cu un mesaj de compasiune in adresa omologului sau nipon, Fumio Kishida, in legatura cu pierderile de vieți omenești in urma cutremurului care s-a produs recent in Japonia. Seismul a afectat grav prefecurile Ishikawa, Niigata, Fukui, Toyama și…

- Patru ministri japonezi au demisionat joi dupa ce premierul Fumio Kishida a anuntat cu o zi inainte ca vrea sa se faca fata unui vast scandal de frauda financiara care zguduie partidul la putere, transmite observatornews.ro .

- Patru ministri japonezi au demisionat joi dupa ce premierul Fumio Kishida a anuntat cu o zi inainte ca vrea sa gestioneze un amplu scandal de frauda financiara care zguduie partidul la putere.

- Premierul japonez Fumio Kishida se pregateste sa efectueze o remaniere guvernamentala, a doua in mai putin de trei luni, pentru a inlocui membrii guvernului sau suspectati de frauda, a informat luni presa nipona, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Kishida, aflat in functie din octombrie 2021, ii va…