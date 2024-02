Primarul Sucevei Ion Lungu a declarat astazi in cadrul conferinței de presa saptamanale, ca estimeaza ca in exercițiul financiar 2021-2021 al Uniunii Europene municipalitatea suceveana sa atraga minim 250 de milioane de euro, fonduri europene. El a subliniat ca deja sunt semnate contracte in valoare de 134 de milioane de euro. ”Pe exercițiul financiar 2021-2027 avem […] The post Ambiție. Ion Lungu estimeaza ca Primaria Suceava va atrage minim 250 de milioane de euro fonduri europene in exercițiul financiar 2021-2027 first appeared on Suceava News Online .