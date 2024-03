Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat ca a depus la CNI in vederea obținerii finanțarii proiectul care prevede consolidarea versantului nordic in zona Zamca afectat de alunecari de teren. ”Am depus proiectul pe masura ”lucrari in prima urgența” la CNI valoarea lui fiind de 10,570 de milioane…

- In data de 12 martie a fost depus contractul Climatic (Climate City Contract) al municipiului Suceava in cadrul Programului Horizon Europe, Misiunea „Orașe inteligente și neutre din punct de vedere al impactului asupra climei pana in 2030”, a anunțat primarul Ion Lungu. ”Documentele depuse au fost finalizate…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat astazi ca instituția pe care o conduce și Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava vor depune saptamana viitoare la Comisia Europeana un portofoliu de proiecte de investiții de 400.000.000 de euro care sa fie finanțate pe misiunea ” Orașe inteligente…

- 11 unitați de cult din municipiul Suceava primesc un ajutor financiar de 1,390 de milioane de lei de la Primarie pentru realizarea unor investiții. Proiectul de hotarare inițiat de primarul Ion Lungu va fi aprobat in ședința Consiliului Local de joi, 29 februarie. Iata unitațile de cult și sumele ce…

- Primaria municipiului Suceava a depus la finanțare la Ministerul Energiei proiectul care vizeaza reabilitarea și modernizarea rețelelor de transport a energiei termice in valoare totala de 61,26 de milioane de euro, a anunțat primarul Ion Lungu. El a precizat ca vor fi reabilitate 19, 450 kilometri…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a comentat astazi in cadrul unei conferințe de presa informațiile aparute in presa potrivit carora va fi candidatul unic al PSD-PNL la alegerile locale din acest an. ”Da, sunt discuții pe aceasta tema nu e nimic de ascuns dar pana nu va fi oficial nu fac niciun…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat astazi ca majoritatea proprietarilor garsonierelor din blocul 7 A de pe strada Jean Bart, afectate de incendiu la finalul anului trecut vor primi ajutoare financiare de urgența de la bugetul local. Astfel, 5 dintre cei 10 proprietari vor primi cate…

- Primaria municipiului Suceava va aloca prin bugetul pe acest an 3,5 milioane de lei pentru echipa de handbal CSU Suceava și 2,5 milioane de lei pentru echipa de fotbal FC Foresta. Anunțul a fost facut de primarul Ion Lungu care a subliniat ca in contractul cu Foresta va fi introdusa ca și obligativitate…